ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ1-на нахождение среднего арифмитического2-на нахождение средней скорости 

1) Три яблока весили 45 г , 47 г и 58 гр .найти среднюю массу 1 яблока (45 + 47 +58 ) : 3 = 50 грамм средняя масса 1 яблока 2) Сначало машина проехала 2 ч со скоростью 90 км/м, а следующие проехала 4 часа со скоростью 60 км/ч. Найти среднюю скорость машин. 2 х 90= 180 км проехала за 2 часа 4 х 60 = 240 км проехала за 3 часа 180 + 240 =420 км весь путь 2 + 4 = 6 часов время 420 : 6 = 70 км/ч средняя скорость машины.

Гость: Гость:

Мише 9 лет, Пете - 11, Саше - 10, а Коле 12. Сколько в среднем им лет? 9+11+10+12=42 Делим на кол-во детей: 42/4=10.5 Первый час автомобиль ехал со скоростью 70км/час, следующие 3 со скоростью 80км/час, а последние 2 - 45км/час. Какова средняя скорость автомобиля? 70*1+80*3+55*2=420км Делим на кол-во часов: 420/6=70км/час.