Разбор слов по составу: позади,снова,необыкновенно,по-настоящему

Русский язык
Разбор слов по составу: позади,снова,необыкновенно,по-настоящему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
позади по(приставка) зад(корень) и(окончание) снова с(приставка) нов(корень) а(суффикс) окончание нулевое Необыкновенно не(приставка) обыкновен(корень) н и о(суффиксы) окончание нулевое По-настоящему (не знаю)
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