Разбор слов по составу: позади,снова,необыкновенно,по-настоящему

Гость: Гость:

позади по(приставка) зад(корень) и(окончание) снова с(приставка) нов(корень) а(суффикс) окончание нулевое Необыкновенно не(приставка) обыкновен(корень) н и о(суффиксы) окончание нулевое По-настоящему (не знаю)