реферат на тему виды зрения у животных
Физика
реферат на тему виды зрения у животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зрение-это способность воспринемать свет,цвет.У животных и человека органом зрения явл галаза.Среди животных наличие цветного зрения наблюдаются у рыю,лягушек,ящериц.У собак плохое цветовое зрение Объемное зрение характерно для человека,а так же для орлов,соколов. Видимое зрение-это способность воспринимать разные лучи спектора
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