в магазине "Филателия" продается 8 различных наборов марок посвященных спортивной тематике. Сколькими способами можно выбрать из них 3 набора?
Алгебра
в магазине "Филателия" продается 8 различных наборов марок посвященных спортивной тематике. Сколькими способами можно выбрать из них 3 набора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле C из 8 по 3 = 8!/(3!*5!) = 56 способов
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