В какой четверти находится угол α, если 7Пи/2 меньше α меньше 4Пи
Алгебра
В какой четверти находится угол α, если 7Пи/2 меньше α меньше 4Пи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в четвертой чтоб до этого дойти, можно перевести 7pi/2 и 4pi в градусы, и посмотреть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым веществом набора: а)Al(OH)₃, CO, CuCl₂, HCl б)Al(OH)₃, HNO₃,SiO₂, CuCl₂ в)KNO₃, ZnO, H₂SO₄, CO₂ г)Ca...
Биология
1.почему невозможно занесение жизни на Землю из космоса в наше время? 2.почему божественную теорию происхождения жизни на Земле нельзя не подтверди...
Русский язык