1.почему невозможно занесение жизни на Землю из космоса в наше время? 2.почему божественную теорию происхождения жизни на Земле нельзя не подтвердить не опровергнуть?

Гость: Гость:

1. Зародыши живых организмов не смогли бы преодолеть жёсткие условия космоса и погибли бы (отдельные клетки взорвались бы, так как вода из них хлынула бы наружу; споры различных организмов, какой оболочкой не обладали бы, не смогут выжить от воздействия высоких и низких температур, давления, радиации) 2.Серьезных доводов и доказательств в пользу посещений Земли инопланетянами в настоящее время нет. Вот почему ни доказать, ни опровергнуть эту теорию пока практически нельзя.