1.почему невозможно занесение жизни на Землю из космоса в наше время? 2.почему божественную теорию происхождения жизни на Земле нельзя не подтвердить не опровергнуть?

Биология
1.почему невозможно занесение жизни на Землю из космоса в наше время? 2.почему божественную теорию происхождения жизни на Земле нельзя не подтвердить не опровергнуть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-они не прижевутся(смотря что вы хотите занести) 2-Бога никто не видел
Гость:
1. Зародыши живых организмов не смогли бы преодолеть жёсткие условия космоса и погибли бы (отдельные клетки взорвались бы, так как вода из них хлынула бы наружу; споры различных организмов, какой оболочкой не обладали бы, не смогут выжить от воздействия высоких и низких температур, давления, радиации) 2.Серьезных доводов и доказательств в пользу посещений Земли инопланетянами в настоящее время нет. Вот почему ни доказать, ни опровергнуть эту теорию пока практически нельзя.
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