морфологический разбор чтобы

Русский язык
морфологический разбор чтобы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы(как?)- союз, неизменяемый, подчинительный, цели, простой, соединяет части сложного(сложноподчиненного ) предложения.
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