морфологический разбор чтобы
Русский язык
морфологический разбор чтобы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы(как?)- союз, неизменяемый, подчинительный, цели, простой, соединяет части сложного(сложноподчиненного ) предложения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в магазине "Филателия" продается 8 различных наборов марок посвященных спортивной тематике. Сколькими способами можно выбрать из них 3 набора?
Математика
ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 1-на нахождение среднего арифмитического 2-на нахождение средней скорости