гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым веществом набора: а)Al(OH)₃, CO, CuCl₂, HCl б)Al(OH)₃, HNO₃,SiO₂, CuCl₂ в)KNO₃, ZnO, H₂SO₄, CO₂ г)CaO, HNO₃, SO₂, ZnO напишите уравнения реакций гидроксида натрия с веществами эт...

Химия

гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым веществом набора: а)Al(OH)₃, CO, CuCl₂, HCl б)Al(OH)₃, HNO₃,SiO₂, CuCl₂ в)KNO₃, ZnO, H₂SO₄, CO₂ г)CaO, HNO₃, SO₂, ZnO напишите уравнения реакций гидроксида натрия с веществами этого набора

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