составь уравнения и реши их: 1. Число b на 40 единиц меньше числа 60. 2. Число k больше в 5 раз числа 20.
Математика
составь уравнения и реши их: 1. Число b на 40 единиц меньше числа 60. 2. Число k больше в 5 раз числа 20.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b+40=60 b=60-40 b=20 k/5=20 k= 20 * 5 k=100
Гость:
b+40=60 k:5=20 b=60-40 k= 20х5 b=20 k=100 20+40=60 100:5=20 60=60 20=20
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