составь уравнения и реши их: 1. Число b на 40 единиц меньше числа 60. 2. Число k больше в 5 раз числа 20.

Математика

составь уравнения и реши их: 1. Число b на 40 единиц меньше числа 60. 2. Число k больше в 5 раз числа 20.

Автор: Гость