составь уравнения и реши их: 1. Число b на 40 единиц меньше числа 60. 2. Число k больше в 5 раз числа 20.

Математика
составь уравнения и реши их: 1. Число b на 40 единиц меньше числа 60. 2. Число k больше в 5 раз числа 20.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b+40=60     b=60-40       b=20 k/5=20      k= 20 * 5     k=100
Гость:
b+40=60                 k:5=20  b=60-40                  k= 20х5 b=20                      k=100 20+40=60                100:5=20      60=60                     20=20                                 
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