Реакция : 1.восстановления бутаналя 2.окислительное дегидрирование пентанола-2 3.внутримолекулярная дегидратация 2-хлорбутанол-1 4.окисление 3-бромпропаналя
Химия
Реакция : 1.восстановления бутаналя 2.окислительное дегидрирование пентанола-2 3.внутримолекулярная дегидратация 2-хлорбутанол-1 4.окисление 3-бромпропаналя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.CH3-CH2-CH2-COH+H2=CH3-CH2-CH2-CH2OH-бутанол 2.H3C-CH2(OH)-CH2-CH2-CH3=H3C-C(O)-CH2-CH2-CH3+H2-метилпропилкетон 3.CH3-CH2-CH(Cl)-CH2OH=CH3-CH2-C(Cl)=CH2+H2O-2-хлорбутен-1 4.H2C(Br)-CH2-COH +Ag2O=H2C(Br)-CH2-COOH+2Ag-3-бромпропановая к-та
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