полный синтаксический разбор предложений: 1)берестяную грамоту после находки нельзя развёртывь немедленно: Она может растрескаться и погибнуть. 2)её нужно распарить в горячей воде и осторожно вымоть кистью. 3)грамоту читают фот...
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полный синтаксический разбор предложений: 1)берестяную грамоту после находки нельзя развёртывь немедленно: Она может растрескаться и погибнуть. 2)её нужно распарить в горячей воде и осторожно вымоть кистью. 3)грамоту читают фотографируют и тщательно перерисовывают. 4)это делают потому что частые обращения к подленику нежелательно. 5)слишком ценны эти хрупкие берестяные листы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)берестяную(прил ~~~~) грамоту(cущ.подлежащее __) после(предлог -.-.-.-.) находки(сущ.-----) нельзя(наречие) развёртывь(гл.сказуемое (2 чертами)немедленно(наречие,------): Она(местоимение,подлежащее) может растрескаться(гл.сказуемое) и(сочинительный союз) погибнуть(гл,сказуемое) (Повестовательное,невоскл,двусост,распр,полное,осложненно однородными сказуемыми,)
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