полный синтаксический разбор предложений: 1)берестяную грамоту после находки нельзя развёртывь немедленно: Она может растрескаться и погибнуть. 2)её нужно распарить в горячей воде и осторожно вымоть кистью. 3)грамоту читают фот...

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полный синтаксический разбор предложений: 1)берестяную грамоту после находки нельзя развёртывь немедленно: Она может растрескаться и погибнуть. 2)её нужно распарить в горячей воде и осторожно вымоть кистью. 3)грамоту читают фотографируют и тщательно перерисовывают. 4)это делают потому что частые обращения к подленику нежелательно. 5)слишком ценны эти хрупкие берестяные листы.

Автор: Гость