Написать уравнения реакций по таким схемам al+s=al2s3 Al+P=AlP Ca+P=Ca3P2
Химия
Написать уравнения реакций по таким схемам al+s=al2s3 Al+P=AlP Ca+P=Ca3P2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al + 3S = Al2S3 Al + P = AlP 3Ca + 2P = Ca3P2
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