самолет ,у которого сила тяги мотора 5*10^4 Н,летит равномерно со скоростью 800 км\ч.какую мощность он равивает ? используя условие этой задачи ,выведите ещё одну формулу для нахождения мощности

Физика

самолет ,у которого сила тяги мотора 5*10^4 Н,летит равномерно со скоростью 800 км\ч.какую мощность он равивает ? используя условие этой задачи ,выведите ещё одну формулу для нахождения мощности

Автор: Гость