самолет ,у которого сила тяги мотора 5*10^4 Н,летит равномерно со скоростью 800 км\ч.какую мощность он равивает ? используя условие этой задачи ,выведите ещё одну формулу для нахождения мощности
Физика
самолет ,у которого сила тяги мотора 5*10^4 Н,летит равномерно со скоростью 800 км\ч.какую мощность он равивает ? используя условие этой задачи ,выведите ещё одну формулу для нахождения мощности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800км/ч=800000/3600=222м/с N=A/t=FS/t=Fv N=50000*222=11110000Вт=11МВт
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