1)ЧТО ПОЗВОЛИЛО РИМЛЯНАМ УСТАНОВИТЬ СВОЕ ГОСПОДСТВО НАД ИТАЛИЕЙ? 2)С кем вели войны римляне, устанавливая свое господство?
Обществознание
1)ЧТО ПОЗВОЛИЛО РИМЛЯНАМ УСТАНОВИТЬ СВОЕ ГОСПОДСТВО НАД ИТАЛИЕЙ? 2)С кем вели войны римляне, устанавливая свое господство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведя непрерывные войны с народами, населявшими Италию, римляне захватывали одну область за другой. Настал черед и греческих колоний на Апеннинах. Тогда Тарент - самый богатый из греческих городов Италии- обратился за помощью к Пирру, который слыл выдающимся полководцем. В 280 г. до н. э. Пирр высадился в Италии. В упорной битве он одержал победу. Вторую битву с римлянами царь Пирр выиграл, как и первую. Однако войско Пирра понесло столь огромные потери, что царь воскликнул: "Еще одна такая победа, и мы погибнем!" (Так возникло крылатое выражение "пиррова победа".) Третье, последнее, сражение Пирр проиграл и с остатками войска переправился в Грецию. Римские правители изобрели сложную систему гражданства и союзничества. Чем больше услуг оказывали жители какого-либо города Риму, тем большую долю прав римского гражданина получали. Такая система убедила многих жителей Италии в том, что выгоднее добровольно подчиниться Риму, чем воевать с ним. Изменить было еще более опасно: римляне разрушали города изменников, а жителей продавали в рабство. Рим установил господство над Италией.
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