гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым оксидом набора: а)CaO, CO₂, Al₂O₃ б)Al₂O₃, N₂O₅, BeO в)BeO, MgO, SiO₂ г)NO,  Al₂O₃, BeO напишите уравнения этих реакций  в ионно - молекулярном виде 

Химия
гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым оксидом набора: а)CaO, CO₂, Al₂O₃ б)Al₂O₃, N₂O₅, BeO в)BeO, MgO, SiO₂ г)NO,  Al₂O₃, BeO напишите уравнения этих реакций  в ионно - молекулярном виде 
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Гость:
гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым оксидом набораб)Al₂O₃, N₂O₅, BeO
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