гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым оксидом набора: а)CaO, CO₂, Al₂O₃ б)Al₂O₃, N₂O₅, BeO в)BeO, MgO, SiO₂ г)NO, Al₂O₃, BeO напишите уравнения этих реакций в ионно - молекулярном виде
Химия
гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым оксидом набора: а)CaO, CO₂, Al₂O₃ б)Al₂O₃, N₂O₅, BeO в)BeO, MgO, SiO₂ г)NO, Al₂O₃, BeO напишите уравнения этих реакций в ионно - молекулярном виде
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гидроксид натрия реагирует в растворе с каждым оксидом набораб)Al₂O₃, N₂O₅, BeO
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