Один рабочий может выполнить работу за 3ч. Второму для выполнения той же работы потребуется 6ч. После того как первый рабочий проработал 1ч, к нему присоединился второй рабочий. Через сколько времени совместной работы они оконч...

Алгебра

Один рабочий может выполнить работу за 3ч. Второму для выполнения той же работы потребуется 6ч. После того как первый рабочий проработал 1ч, к нему присоединился второй рабочий. Через сколько времени совместной работы они окончат работу?

Автор: Гость