Что такое крестьянская война? Чем она отличается от крестьянского восстания?

Обществознание
Что такое крестьянская война? Чем она отличается от крестьянского восстания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крови больше) восстание демоса(или чего там)-  ну как бы народ длает чо хочет(даже уроет царя) а война это конфликт между политическими образованиями и готовы сделать всё чтобы восстановить справедливость!
Гость:
на мой взгляд  восстание имеет менее глобальный характер и преследует как правило не свержение власти, а выполнение требований.  Война это когда восстание приобретает массовый характер по всей территории государства с централизацией управления сего предприятия с целью свержения правительства пример этому тот же Степан Разин и Емельян Пугачев.
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