Что такое крестьянская война? Чем она отличается от крестьянского восстания?

Крови больше) восстание демоса(или чего там)- ну как бы народ длает чо хочет(даже уроет царя) а война это конфликт между политическими образованиями и готовы сделать всё чтобы восстановить справедливость!

Гость: Гость:

на мой взгляд восстание имеет менее глобальный характер и преследует как правило не свержение власти, а выполнение требований. Война это когда восстание приобретает массовый характер по всей территории государства с централизацией управления сего предприятия с целью свержения правительства пример этому тот же Степан Разин и Емельян Пугачев.