Имеется набор одинаковых кубиков,гранью которых является квадрат площадью 64см( в квадрате).Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размерами 30 см х 60 см в один слой так,чтобы боков...
Алгебра
Имеется набор одинаковых кубиков,гранью которых является квадрат площадью 64см( в квадрате).Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размерами 30 см х 60 см в один слой так,чтобы боковые грани каждого из кубиков были параллельны сторонам коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sqrt(64)=8 см сторона кубика 30:8=3,75≈3 шт кубика по ширине коробки 60:8=7,5≈7 шт кубиков по длине коробки 3*7=21
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