Имеется набор одинаковых кубиков,гранью которых является квадрат площадью 64см( в квадрате).Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размерами 30 см х 60 см в один слой так,чтобы боков...

Алгебра

Имеется набор одинаковых кубиков,гранью которых является квадрат площадью 64см( в квадрате).Какое наибольшее число таких кубиков можно расположить внутри прямоугольной коробки размерами 30 см х 60 см в один слой так,чтобы боковые грани каждого из кубиков были параллельны сторонам коробки?

Автор: Гость