через точку пересечения медиан треугольника МРК проведен отрезок СД, параллельный МК, С принадлежит МР, Д принадлежит РК, СД=18. Найти МК

Геометрия
через точку пересечения медиан треугольника МРК проведен отрезок СД, параллельный МК, С принадлежит МР, Д принадлежит РК, СД=18. Найти МК
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. медиана точкой пересечения делится в соотношении 2/1 от вершины, то СD=2/3MK => MK=18*3/2=27
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