в прямоугольном треугольнике abc угол C=90 AC=4см BC=4корня из 3см , CM- медиана. Найдите угол BCM

Геометрия
в прямоугольном треугольнике abc угол C=90 AC=4см BC=4корня из 3см , CM- медиана. Найдите угол BCM
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора найдем гипотенузу корень из(16+48)=8. Значит, катет АС равен половине гипотенузы, тогда угол В (напротив этого катета) равен 30. А так как в прямоугольном треугольнике медиана равна половине гипотенузы, то треугольник ВСМ - равнобедренный, значит, угол ВСМ=углу В=30 гр.
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