вычислите: (0,2*0,1-0,1):0,25+0,75
Алгебра
вычислите: (0,2*0,1-0,1):0,25+0,75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.2*0.1=0.002 0.002-0.1=-0.08 -0.08:0:25=-0.32 -0.32+0.75=0.43 ответ:0.43
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
История
Окружающий мир 3 класс 4 значения леса для древнерусского человека 4 значения леса для современного человека
Математика
В куске было 112,2 м материи. В первый раз отрезали 3/17 куска, а во второй раз 7/17 куска. Сколько метров было отрезано за оба раза????
Математика
Решить задачу : В одном элеваторе было зерна в 3 раза больше , чем в другом . Из первого элеватора вывезли 960 т зерна , а во второй привезли 240 ,...