Поясніть : Під лежачий камінь вода не тече Поясніть : Назвався грибом лізь у корзину 

1. Якщо нічого не робити, то не буде діла. 2. Якщо пообіцяв, то треба держати слово і робити.

Гость: Гость:

1. Під лежачий камінь вода не тече - Якщо нічого не робити, то нічого не вийде; 2. Назвався грибом лізь у корзину - якщо ті сказав щось, то потрібно притримуватись свою думку до кінця.