Поясніть : Під лежачий камінь вода не тече Поясніть : Назвався грибом лізь у корзину 

Қазақ тiлi
Поясніть : Під лежачий камінь вода не тече Поясніть : Назвався грибом лізь у корзину 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Якщо нічого не робити, то не буде діла. 2. Якщо пообіцяв, то треба держати слово і робити.
Гость:
1. Під лежачий камінь вода не тече - Якщо нічого не робити, то нічого не вийде; 2. Назвався грибом лізь у корзину - якщо ті сказав щось, то потрібно притримуватись свою думку до кінця.
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