ПОМОГИТЕ!!!!! В треугольнике АВС АВ=-ВС. Точки М и Н середины сторон АВ и ВС. МD и НЕ перепендикуляры к прямой АС. Докажите, что треугольник АМD = треугольнику СНЕ.
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!!!! В треугольнике АВС АВ=-ВС. Точки М и Н середины сторон АВ и ВС. МD и НЕ перепендикуляры к прямой АС. Докажите, что треугольник АМD = треугольнику СНЕ.
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