ПОМОГИТЕ!!!!! В треугольнике АВС АВ=-ВС. Точки М и Н середины сторон АВ и ВС. МD и НЕ перепендикуляры к прямой АС. Докажите, что треугольник АМD = треугольнику СНЕ.

Геометрия

ПОМОГИТЕ!!!!! В треугольнике АВС АВ=-ВС. Точки М и Н середины сторон АВ и ВС. МD и НЕ перепендикуляры к прямой АС. Докажите, что треугольник АМD = треугольнику СНЕ.

Автор: Гость