Среднее арифметическое 4 чисел равно0,54.Первые два числа равны 0,37,а третье на 0,02 меньше чем первое.найдите 4 число?

Математика

Среднее арифметическое 4 чисел равно0,54.Первые два числа равны 0,37,а третье на 0,02 меньше чем первое.найдите 4 число?

Автор: Гость