Среднее арифметическое 4 чисел равно0,54.Первые два числа равны 0,37,а третье на 0,02 меньше чем первое.найдите 4 число?
Математика
Среднее арифметическое 4 чисел равно0,54.Первые два числа равны 0,37,а третье на 0,02 меньше чем первое.найдите 4 число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- четвертое число (0,37+0,37+(0,37-0,02) +х)/4=0,54 0,37+0,37+0,35 +х=0,54*4 1,09+х= 2,16 х=2,16-1,09 х= 1,07
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