Вычислите объем кислорода (н. у.), необходимый для сжигания 212 г магния.   Задача прошлого года, знакомая попросила помочь, а у меня не получается!! Я старею и становлюсь глупее.

Химия
Вычислите объем кислорода (н. у.), необходимый для сжигания 212 г магния.   Задача прошлого года, знакомая попросила помочь, а у меня не получается!! Я старею и становлюсь глупее.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg              +              O2           =            2MgO n=2моль                          n=1моль       М=24г/моль                    Vm=22,4л/моль m=48г                             V=22,4л n(Mg):n(O2)=2:1 n(mg)=m/M=212г/24г/моль=8,833моль n(O2)=n(Mg):2=8,83:2=4,4165моль V(O2)=n*Vm=4,4165моль*22,4л/моль=98,93л 2способ(пропорция) 212г-----хл 48г------22,4л х=22,4л*212г/48г=98,93л ответ:98,93л    
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