Вычислите объем кислорода (н. у.), необходимый для сжигания 212 г магния. Задача прошлого года, знакомая попросила помочь, а у меня не получается!! Я старею и становлюсь глупее.

Химия

Вычислите объем кислорода (н. у.), необходимый для сжигания 212 г магния. Задача прошлого года, знакомая попросила помочь, а у меня не получается!! Я старею и становлюсь глупее.

Автор: Гость