Вычислите объем кислорода (н. у.), необходимый для сжигания 212 г магния. Задача прошлого года, знакомая попросила помочь, а у меня не получается!! Я старею и становлюсь глупее.
Химия
Вычислите объем кислорода (н. у.), необходимый для сжигания 212 г магния. Задача прошлого года, знакомая попросила помочь, а у меня не получается!! Я старею и становлюсь глупее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg + O2 = 2MgO n=2моль n=1моль М=24г/моль Vm=22,4л/моль m=48г V=22,4л n(Mg):n(O2)=2:1 n(mg)=m/M=212г/24г/моль=8,833моль n(O2)=n(Mg):2=8,83:2=4,4165моль V(O2)=n*Vm=4,4165моль*22,4л/моль=98,93л 2способ(пропорция) 212г-----хл 48г------22,4л х=22,4л*212г/48г=98,93л ответ:98,93л
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