Приведите пример реакции сокращенного ионного уравнения которое будет иметь вид:Mg+2OH-- больше Mg(OH)2-решите плиз оч срочно!!!!!
Химия
Приведите пример реакции сокращенного ионного уравнения которое будет иметь вид:Mg+2OH-- больше Mg(OH)2-решите плиз оч срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg(NO3)2 + 2KOH -> Mg(OH)2(в осадок)+2KNO3 Mg+ 2NO3 +2K+2OH->Mg(OH)2(в осадок)+2K+2NO3 Mg + 2OH-> Mg(OH)2
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