Приведите пример реакции сокращенного ионного уравнения которое будет иметь вид:Mg+2OH-- больше Mg(OH)2-решите плиз оч срочно!!!!!

Химия

Приведите пример реакции сокращенного ионного уравнения которое будет иметь вид:Mg+2OH-- больше Mg(OH)2-решите плиз оч срочно!!!!!

Автор: Гость