Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году, радиус орбиты Земли равен 150 млн. км.Скорость движения Земли по орбите равна примерно:

Физика

Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году, радиус орбиты Земли равен 150 млн. км.Скорость движения Земли по орбите равна примерно:

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