Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году, радиус орбиты Земли равен 150 млн. км.Скорость движения Земли по орбите равна примерно:
Физика
Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году, радиус орбиты Земли равен 150 млн. км.Скорость движения Земли по орбите равна примерно:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S/t; S=C(длина окружности); C=2πR; t=8 765.81277 ч 1)S=2*3.14*150 000 000 км = 942477796.077 км 2)V=942477796.077км / 8 765.81277ч = 107527 км/ч
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