Найдите длины сторон треугольника ABC, если известно, что AB так относится к BC, как 7 к 4, BC так относится к AC, как 6 к 5, а его периметр равен 64,5.
Математика
Найдите длины сторон треугольника ABC, если известно, что AB так относится к BC, как 7 к 4, BC так относится к AC, как 6 к 5, а его периметр равен 64,5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию задачи: АВ:ВС=7:4 , значит АВ= 7*ВС:4 ВС:АС=6:5, значит АС=5*ВС:6 Р = АВ+ВС+АС=64,5 Подставим в выражение АВ и АС: 7*ВС:4 + 5*ВС:6 + ВС= 64,5 (21* ВС+10 * ВС):12 + 12*ВС:12=64,5 43*ВС=64,5*12=74 ВС = 18 Теперь найдем другие стороны: АС= 5*18:6=15 АВ = 7*18:4=31,5 Ответ: ВС = 18, АС = 15, AB = 31,5
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