найдите углы ромба периметр которого равен 24,а площадь 18

Геометрия
найдите углы ромба периметр которого равен 24,а площадь 18
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