Высоты,проведённые к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного треугольника АВС пересекаются в точке М найдите углы треугольника если угол ВМС= 140 градусов)

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пусть высоты треугольника СТ и ВЕ тогда угол ВМТ равен 180-угол ВМС=180-140=40; угол ТВМ равен 180-90-40=50; угол А = 180-50-90=40; т.к. треугольник равнобедренный то угол В равен углу С равен (180-40)/2=70; Ответ 40, 70, 70