В прямоугольном треугольнике ABC, угол A в два раза меньше угла B, а гипотенуза AB равна 18см. Найдите катет BC

Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC, угол A в два раза меньше угла B, а гипотенуза AB равна 18см. Найдите катет BC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть L А =х,  тогда L B= 2*x, зная , что сумма острых углов в прям. тр-ке 90 градусов, получим LA+LB= 90                                x+2*x=90                                 3*x=90                                    x=30 Значит LA=30, LB =60. 2) ВС = АВ/2=18/2=9(cм) !!!Св-во прям.тр-ка: в прям. тр-ке, катет,лежащий напротив угла 30 градусов равен половине гипотенузы. Ответ:9 см. 
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