Электрон влетает в область однородного магнитного поля B=0.01Tл со скоростью V=1000 км/с перпендикулярно линиям магнитной индукции.Какой путь он пройдёт к тому моменту когда вектор его скорости повернётся на 1 градус

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Решение: В магнитном поле электрон движется под действием силы Лоренца Fл = evB, создающей центростремительное ускорение a = v(во второй степень,дробная черта R ) . . Однако, по второму закону Ньютона, а =F(снизу пишешь букву л ,дробнач черта m) Следовательно, evB = m (v во второй степень,дробная черта R ) , или = .Промежуток времени, требуемый для поворота на 1, равен t = , где Т = = . Следовательно, t = . За это время электрон пройдет путь s = vt = =  10–5 м.