Запиши в тетрадь сумму числа 6 и однозначного числа,которая не вошла в шестой столбик Таблицы сложения.Запиши сумму,которая получается при перестановки слагаемых.Найди и запиши значение этих сумм.Помогите решить задачку для 1 к...

Математика

Запиши в тетрадь сумму числа 6 и однозначного числа,которая не вошла в шестой столбик Таблицы сложения.Запиши сумму,которая получается при перестановки слагаемых.Найди и запиши значение этих сумм.Помогите решить задачку для 1 класса!!Срочно!!

Автор: Гость