Запиши в тетрадь сумму числа 6 и однозначного числа,которая не вошла в шестой столбик Таблицы сложения.Запиши сумму,которая получается при перестановки слагаемых.Найди и запиши значение этих сумм.Помогите решить задачку для 1 к...
Математика
Запиши в тетрадь сумму числа 6 и однозначного числа,которая не вошла в шестой столбик Таблицы сложения.Запиши сумму,которая получается при перестановки слагаемых.Найди и запиши значение этих сумм.Помогите решить задачку для 1 класса!!Срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет таких чисел в таблице умножения, с которыми можно сложить 6. При перестановке слагаемых сумма чисел не меняется!
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