Напиши хронику по новостям твоего города. Я живу во Фролово если чего на всякий случай. !!!ПОМОГИТЕ!!!
История
Напиши хронику по новостям твоего города. Я живу во Фролово если чего на всякий случай. !!!ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в нашем городе много изменений . нам на главной площади поставили фонтан,открылось много новых магазинов, построился новый большой торговый центр.
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