добрать прысливныки -синонимы опынытыся просто неба, кынутысь з усих ниг не маты кинця-краю, йты як не своимы ногамы
Қазақ тiлi
добрать прысливныки -синонимы опынытыся просто неба, кынутысь з усих ниг не маты кинця-краю, йты як не своимы ногамы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
опинитися просто неба -опинитися на вулиці кинутись з усіх ніг -швидко побігти не мати кінця-краю -бути безкінечним йти як не соїми ногами -йти повільно
Гость:
опинитися просто неба -опинитися на вулиці, кинутись з усіх ніг -швидко побігти, не мати кінця-краю -бути безкінечним, йти як не соїми ногами -йти повільно.
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