Перечислите охраняемые растения, произрастающие на территории Самарской области

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Подвергающиеся непосредственной опасности вымирания, дальнейшее существование которых невозможно без осуществления специальных мер охраны. К этой группе в основном принадлежат растения заметные, с яркими красивыми цветками, такие, как кувшинка белая, кубышка малая, ирисы водный и карликовый, кувшинка четырехгранная, кубышка желтая, белокрыльник болотный, рябчик русский, адонис весенний, купальница европейская, башмачок настоящий, любка двулистная, пыльцеголовник красный, лилия-саранка и многие другие. Большинство из перечисленных видов можно с полным основанием отнести и к группе рас тений, сокращающих свой ареал по естественным причинам или из-за вмеша тельства человека, либо из-за того и другого одновременно. А также шиверекия подольская, роголистник донской, лютик бокоцветный и ряд других. Перечисленные растения из-за своего скром ного вида не привлекают внимания «любителей природы», поэтому уничтожа ются случайно, в местах нарушения местообитаний, вследствие избрания дан ного места для купания, водопоя скота и т. д. Список растений, произрастающих на территории Самарской области, подлежащих охране и занесенных в Красную книгу 1. Астрагал Цингера 2. Василек Талиева 3. Венерин башмачок настоящий 4. Водяной орех плавающий 5. Иссоп меловой 6. Касатик (ирис) карликовый 7. Кизильник алаунский 8. Ковыль Залесского 9. Ковыль красивейший 10. Ковыль опушеннолистный 11. Ковыль перистый 12. Копеечник крупноцветковый 13. Копеечник Разумовского 14. Лапчатка волжская 15. Левкой душистый 16. Липарис Лезеля 17. Люцерна решетчатая 18. Майкараган волжский 19. Меч-трава обыкновенная 20. Молочай жигулевский 21. Надбородник безлистный 22. Неоттианте клобучковая 23. Пальцекоренник балтийский 24. Пион тонколистный 25. Полынь солянковидная 26. Прострел луговой 27. Пупавка Корнух-Троцкого 28. Пыльцеголовник красный 29. Роголистник донской 30. Рябчик русский 31. Солодка Коржинского 32. Тимьян клоповый 33. Тонконог жестколистный 34. Тюльпан Шренка 35. Чина Литвинова 36. Шаровница точечная 37. Ятрышник обожженный 38. Ятрышник шлемоносный