Запиши дробь 22/7 в виде конечной десятичной дроби с точностью до сотых.
Математика
Запиши дробь 22/7 в виде конечной десятичной дроби с точностью до сотых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я правильно поняла, то получается 3 целых 1/7
Гость:
в конечной десятичной дроби с точностью до сотых получится 3,14
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