Разобрать слова по составу:всевозможных,самодеятельных,ясноглазый,светлоголовый,киномеханик,полузабытые.
Русский язык
Разобрать слова по составу:всевозможных,самодеятельных,ясноглазый,светлоголовый,киномеханик,полузабытые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полузабытые - полу(приставка),за(тоже приставка), быт(корень),ые(окончание) Киномеханик - кин(корень),о(соед.гласная - никак не отмечается),мех(корень),ан(суффикс),ые(окончание) Светлоголовый - светл(корень),о(соед.гласная),голов(корень),ый(окончание) Ясноглазый - ясн(корень),о(соед.гласная),глаз(корень),ый(окончание) Самодеятельных - сам(корень),о(соед.гласная),деятел(корень),ь(никак не обозначается),н(суффикс),ых(оконча
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сбербанк России с 1 октября 1993 года начислял доход из расчёта: 150% за хранение денег в банке в течении года; 65% за хранение денег в банке в теч...
Алгебра
"Найдите все значения m, при которых точки М (2; m) и N (2; – 1) находятся в разных полуплоскостях относительно прямой 3X-y=5
Русский язык
Обозначь соответственно цифрами 1 и 2 слова с приставками,которые пишутся всегда одинаково,и с приставками,написание которых зависит от следующего ...