Сбербанк России с 1 октября 1993 года начислял доход из расчёта: 150% за хранение денег в банке в течении года; 65% за хранение денег в банке в течении 6 месяцев; 30% за хранение денег в банке в течении 3 месяцев.Каким образом ...

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За хранение 1год можно было получить 100000 + 150%, т.е 100000+ 150% = 100000+ 100000:100*150= 250000 р за 6 мес 100000 + 65% получаем 165000, положим их еще на пол года, получим 165000 + 65% = 272250 р итого за год 272250р теперь трехмесячный три месяца (1квартал )100000+30% = 130000рложим еще раз 2квартал 130000+30% = 1690003 квартал 169000 + 30% = 219700р4 квартал 219700+ 30% = 285610р за год по 30% ставке. сравниваем годовая за год - 250000р 6ти мес. за год - 272250р 3х. мес за год - 285610р250000<272500<285610 Ответ: Выгоднее 30% ставка на три месяца. Доход со 100000 вклада 185610р (285610-100000)