придумайте мне задачу на проценты
Математика
придумайте мне задачу на проценты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса медвежонка составляет 15% массы белого медведя. Найдите массу белого медведя, если масса медвежонка 120 кг. Решение : 120 кг х 100% : 15% = 800 кг масса белого медведя
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