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возведём левую и правую часть уравнения в квадрат: (корень 3x^2-18x+27)^2= (2корней из 3)^2 3x^2-18x+27 = 4*3 3x^2-18x+27 = 12 3x^2-18x+15 =0 | :3 x^2-6x+5=0 D=16 корень из D=4 x1 = 1 x2 = 5 Ответ : 1,5