Решите уравнение Корень из (3x^2+27-18x)-2 корня из 3=0 -----------------
Алгебра
Решите уравнение Корень из (3x^2+27-18x)-2 корня из 3=0 -----------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возведём левую и правую часть уравнения в квадрат: (корень 3x^2-18x+27)^2= (2корней из 3)^2 3x^2-18x+27 = 4*3 3x^2-18x+27 = 12 3x^2-18x+15 =0 | :3 x^2-6x+5=0 D=16 корень из D=4 x1 = 1 x2 = 5 Ответ : 1,5
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