написать сочинение о пословице Злой человек,как уголь:если не жжет то чертит
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написать сочинение о пословице Злой человек,как уголь:если не жжет то чертит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
злой человек как уголь если не жжет то чернит это означает как если человек злой то если он не поранит но обидит пусть обида не значительная она все же есть рано или поздно к плохому человеку его злодияния вернуться
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