реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2--- больше и C2H2+Cl2--- больше 2) CH3COONa+HCl--- больше и C6H6+Br2--- больше 3) H2SO4+Zn--- больше и H2SO4+CuO--- больше 4) C8H16+H2--- больше и C2H6...

Химия

реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2--- больше и C2H2+Cl2--- больше 2) CH3COONa+HCl--- больше и C6H6+Br2--- больше 3) H2SO4+Zn--- больше и H2SO4+CuO--- больше 4) C8H16+H2--- больше и C2H6+Cl2--- больше

Автор: Гость