реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2--- больше и C2H2+Cl2--- больше 2) CH3COONa+HCl--- больше и C6H6+Br2--- больше 3) H2SO4+Zn--- больше и H2SO4+CuO--- больше 4) C8H16+H2--- больше и C2H6...

Химия
реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2--- больше и C2H2+Cl2--- больше 2) CH3COONa+HCl--- больше и C6H6+Br2--- больше 3) H2SO4+Zn--- больше и H2SO4+CuO--- больше 4) C8H16+H2--- больше и C2H6+Cl2--- больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
реакциями замещения и присоединения являются реакции под номером 4
Гость:
Вариант №1. CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl реакция замещения С2H2 + Cl2 = C2H2Cl2 реакция присоединения.  
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