реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2--- больше и C2H2+Cl2--- больше 2) CH3COONa+HCl--- больше и C6H6+Br2--- больше 3) H2SO4+Zn--- больше и H2SO4+CuO--- больше 4) C8H16+H2--- больше и C2H6...
Химия
реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2--- больше и C2H2+Cl2--- больше 2) CH3COONa+HCl--- больше и C6H6+Br2--- больше 3) H2SO4+Zn--- больше и H2SO4+CuO--- больше 4) C8H16+H2--- больше и C2H6+Cl2--- больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
реакциями замещения и присоединения являются реакции под номером 4
Гость:
Вариант №1. CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl реакция замещения С2H2 + Cl2 = C2H2Cl2 реакция присоединения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
через первою трубу бассейна можно наполнить за 3чеса через вторую-за 6чясов какую часть бассейн наполнят каждая труба за 1час вопрос какую часть ба...