Решите задачу: Для изготовления 42 кг земляной смеси использовали песок и чернозем в отношении 2 : 5. Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси. ========== Решите задачу: Для окрашивания 72 м2 поверхности требуется ...
Алгебра
Решите задачу: Для изготовления 42 кг земляной смеси использовали песок и чернозем в отношении 2 : 5. Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси. ========== Решите задачу: Для окрашивания 72 м2 поверхности требуется 10,8 л краски. Сколько краски потребуется для окрашивания 126 м2 поверхности? ========== Решите задачу: Для приготовления молочного коктейля смешивают молоко с мороженым в отношении 5 : 2. Сколько потребуется мороженого на 3 л молока (считаем, что масса 1 л молока – 1 кг)? ========== Решите задачу: Скорость велосипедиста во столько же раз выше скорости пешехода, во сколько раз скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста. Найдите отношение скорости велосипедиста к скорости мотоциклиста, если известно, что скорость пешехода в 25 раз меньше скорости мотоциклиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) на оду часть приходится: 2+5=7 42/7=6 кг 7*2=14 кг песок 7*5=35 кг чернозем
Гость:
2+5=7 42/7=6 кг 7*5=35 кг ч-зем 7*2=14 кг песок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
через первою трубу бассейна можно наполнить за 3чеса через вторую-за 6чясов какую часть бассейн наполнят каждая труба за 1час вопрос какую часть ...
Математика
Велосипедист проехал участок шоссе со скоростью 18 км\ч и участок проселочной дороги со скоростью 12 км\ч.Всего он проехал 78 км.Сколько времени ве...
Химия
реакциями замещения и присоединения соответственно являются 1)CH4+Cl2---> и C2H2+Cl2---> 2) CH3COONa+HCl---> и C6H6+Br2---> 3) H2SO4+Zn---> и H2SO4...
Математика
Русский язык