через первою трубу бассейна можно наполнить за 3чеса через вторую-за 6чясов какую часть бассейн наполнят каждая труба за 1час вопрос какую часть бассейна наполнят две трубы за 1час вопрос за сколько часов наполнят весь бассей...

Математика

через первою трубу бассейна можно наполнить за 3чеса через вторую-за 6чясов какую часть бассейн наполнят каждая труба за 1час вопрос какую часть бассейна наполнят две трубы за 1час вопрос за сколько часов наполнят весь бассейн если открыть обе трубы

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