через первою трубу бассейна можно наполнить за 3чеса через вторую-за 6чясов какую часть бассейн наполнят каждая труба за 1час вопрос какую часть бассейна наполнят две трубы за 1час вопрос за сколько часов наполнят весь бассей...

Математика
через первою трубу бассейна можно наполнить за 3чеса через вторую-за 6чясов какую часть бассейн наполнят каждая труба за 1час вопрос какую часть бассейна наполнят две трубы за 1час вопрос за сколько часов наполнят весь бассейн если открыть обе трубы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 часть бассейна за 1час наполняет І труба 1/6 часть бассейна за 1час наполняет  ІІ труба 1/3+1/6=1/2 часть бассейна наполняют две трубы за 1 час 1час - 1/2 часть ?час. - 1часть 1:1/2=2(часа) Ответ:весь бассейн наполнится за 2 часа,если открыть две трубы
Гость:
1) 1: 3=1/3 за 1 час 1 труба 2)1:6=1/6  за 1 час 2 труба 3)1/3+1/6=6/12=1/2 бассейна за 1 час обе трубы 4)1 (весь бассейн) : 1/2= за 2 часа обе трубы наполнят весь бассейн
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