точка м не лежит на прямой а. сколько прямых, не пересекающих прямую а, проходит через точку м? сколько из этих прямых параллельны прямой а?
Геометрия
точка м не лежит на прямой а. сколько прямых, не пересекающих прямую а, проходит через точку м? сколько из этих прямых параллельны прямой а?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Через любую точку пространства ,не лежащую на прямой а , можно провести прямую , параллельную данной и притом только одную( теорема о параллельных прямых, стр .9 , " Геометрия 10-11, Атанасян". 2) Все прямые, которые будут пересекать прямую а "попадают" в одну плоскость, т.к. "....." Следствия из аксиом стереометрии .Но существуют и прямые, которые скрещиваются с прямой а, которых бесконечно много. Ответ: беконечно много; одна.
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