Отмечено, что медведи, находясь в берлоге, сосут лапу. Многие считают, будто бы медведи, оставшись без пищи, сосут лапы, чтобы утолить голод. А как считаете Вы?

Биология

Отмечено, что медведи, находясь в берлоге, сосут лапу. Многие считают, будто бы медведи, оставшись без пищи, сосут лапы, чтобы утолить голод. А как считаете Вы?

Автор: Гость