Отмечено, что медведи, находясь в берлоге, сосут лапу. Многие считают, будто бы медведи, оставшись без пищи, сосут лапы, чтобы утолить голод. А как считаете Вы?
Биология
Отмечено, что медведи, находясь в берлоге, сосут лапу. Многие считают, будто бы медведи, оставшись без пищи, сосут лапы, чтобы утолить голод. А как считаете Вы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а мне кажется чтобы утолить голод)
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