Многие животные обладают способностью быстро размножаться, а между тем в среднем число особей данного вида остается постоянным. Чем это можно объяснить?

Гость: Гость:

Тем, что взрослые особи не заботятся о своем потмтсве в этом случае, или быстро прекращают заботиться... Многие иолодые особи из-за этого гибнут. Большая плодовитость регулирует численность- чем больше родится молодняка, тем больше шансов что они выживут)