Многие животные обладают способностью быстро размножаться, а между тем в среднем число особей данного вида остается постоянным. Чем это можно объяснить?
Биология
Многие животные обладают способностью быстро размножаться, а между тем в среднем число особей данного вида остается постоянным. Чем это можно объяснить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем, что взрослые особи не заботятся о своем потмтсве в этом случае, или быстро прекращают заботиться... Многие иолодые особи из-за этого гибнут. Большая плодовитость регулирует численность- чем больше родится молодняка, тем больше шансов что они выживут)
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