В САДАХ СОЗРЕВАЮТ СЛАДКИЕ ФРУКТЫ. РАЗОБРАТЬ ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЧАСТЯМ РЕЧИ

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В САДАХ СОЗРЕВАЮТ СЛАДКИЕ ФРУКТЫ. РАЗОБРАТЬ ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЧАСТЯМ РЕЧИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
что - фрукты(сущ),(подлежащее) что делают - созревают(глагол)(сказуемое) где,  - в садах(пред+сущ),(обстоятельство) фрукты какие? - сладкие(прилаг.)(определение)
Гость:
в садах-обстаятельство(существительное),созревают-глагол(сказуемое),сладкие-пилогательное(определение),фрукты-существительное(подлежащие). В садах-(где?),начальная форма сад,сущ,неодушевлённое,мужской род,единственное число,предложный падеж,2 склонение,второстепенный член предложения Созревают-(что делают?)неопределённая форма созревать,глагол,1 спряжение,настоящие время,3 лицо,сказуемое Сладкие-(какие?)начальная форма сладкие,прилагательноемножественное число,именительный падеж,главный член прдложения Фрукты-(что?)начальная форма фрукты,существительное,неодушевлённое,множественное число,Именительный падеж,главный член предложения
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