При взаимодействии гидроксида натрия с 350г. 15% раствора соляной кислоты образеутся соль. Найти массу данной соли?

Химия
При взаимодействии гидроксида натрия с 350г. 15% раствора соляной кислоты образеутся соль. Найти массу данной соли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH+HCl=NaCL+H2O найдем количество HCl n=350*15/100*36.5=1.4 молль по уравнению n(HCL)=n(NaCL)=1.4 молль m(NaCl)=1.4* 58.5=81.9 грамм
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